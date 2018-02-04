Сотни людей вышли на «марш за импичмент» Порошенко в Киеве

В Киеве начался «марш за импичмент», ранее анонсированный лидером «Движения новых сил», экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Более трехсот его сторонников пришли в парк Шевченко. Многие участники держат плакаты с надписью «Импичмент президенту Порошенко».

Участники митинга собираются пройти от парка Шевченко до Майдана Независимости, передает hromadske. Вместе с тем, на Европейской площади у участников акции запланирован митинг-вече.

«Мы выдвигали очень простые требования - принять закон об импичменте, создать антикоррупционный суд принять новый закон о выборах и отменить депутатскую неприкосновенность. Вместо этого мы получили политический террор и репрессии, аресты, преследования и сфабрикованные уголовные дела», - сообщается на странице Саакашвили в Facebook.

Предыдущий «марш из импичмент» состоялся 17 декабря, когда под Октябрьским дворцом в Киеве произошли столкновения участников акции с сотрудниками правоохранительных органов.