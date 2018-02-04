Посол США в России заявил о дружеских отношениях между американцами и россиянами
Отношения между гражданами США и России являются дружественными. Об этом заявил американский посол в РФ Джон Хантсман.
«Вы можете пригласить любого россиянина в гости к любой среднестатистической американской семье, и они найдут общий язык», — заявил Хантсман.
При этом посол отметил, что он не сомневается в собственных словах.
Однако, как признался дипломат, на уровне правительств существуют небольшие разногласия. По мнению Хантсмана, «мы должны искать точки соприкосновения, нам нужно вести диалог, который все более построен в духе взаимоуважения».
«Нам необходимо строить более доверительные отношения», — подчеркнул американский посол.
#ПосолХантсман: «Необходимо вести диалог, искать точки соприкосновения, строить доверие, даже если наши позиции не всегда совпадают». #посолСША #AskTheAmbassador pic.twitter.com/8osrI8uH9C— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 4 февраля 2018 г.
Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что посол США в РФ окунулся в прорубь и купил валенки, чтобы лучше понять Россию.