Посол США в России заявил о дружеских отношениях между американцами и россиянами

Отношения между гражданами США и России являются дружественными. Об этом заявил американский посол в РФ Джон Хантсман.

«Вы можете пригласить любого россиянина в гости к любой среднестатистической американской семье, и они найдут общий язык», — заявил Хантсман.

При этом посол отметил, что он не сомневается в собственных словах.

Однако, как признался дипломат, на уровне правительств существуют небольшие разногласия. По мнению Хантсмана, «мы должны искать точки соприкосновения, нам нужно вести диалог, который все более построен в духе взаимоуважения».

«Нам необходимо строить более доверительные отношения», — подчеркнул американский посол.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что посол США в РФ окунулся в прорубь и купил валенки, чтобы лучше понять Россию.