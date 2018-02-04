Трамп назвал «американским позором» расследование по России

Дональд Трамп назвал расследование предполагаемых связей его команды с Москвой «позором для Америки». Об этом глава государства написал в Twitter.

По мнению президента, недавно рассекреченный доклад полностью реабилитирует и его самого, и его соратников.

«Рассекреченный доклад полностью обеляет мою команду. Но охота на ведьм в связи с Россией продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия расследованию. Это американский позор!» - заявил президент.

Вместе с тем Трамп посетовал на то, что из-за так называемого «российского расследования» его успехи на посту президента остаются незамеченными, потому что жители США предпочитают обсуждать якобы вмешательство Москвы в президентские выборы, а вовсе не хорошие показатели в сфере занятости и рост зарплат.

Американский лидер обнародовал подготовленный республиканцами документ о многочисленных нарушениях, которые в ФБР и Минюсте допустили при расследовании.

Так, в докладе утверждается, что дело против команды Трампа было основано на непроверенной информации, а отношение сотрудников ФБР было предвзятым.

Ранее сообщалось, что Трамп не заинтересован в новых санкциях против РФ.