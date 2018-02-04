Собянин сообщил о пострадавших в результате «снегопада века» в Москве

В Москве, в результате падения дерева и прорыва линии электропередачи, погиб один человек. Соответствующее заявление сделал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи», - написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр добавил, что «повалены, по последним данным, уже 360 деревьев». По словам градоначальника, «сегодня (4 февраля – ред.), похоже, ситуация будет еще хуже».

«Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше», - заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы также рассказал, что в результате буйства стихии в российской столице, ранения получили пять человек.

В субботу синоптики заявили, что на Москву и Подмосковье в эти выходные обрушится сильнейший в столетии снегопад.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задержан и отменен 91 авиарейс.