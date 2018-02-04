Порошенко поставил себе «железные памперсы» - Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил украинского президента Петра Порошенко в попытках сорвать акции, которые должны пройти в Киеве в воскресенье, 4 февраля.

Саакашвили заявил, что ранее на Крещатике по неизвестным причинам началась установка металлических конструкций и стены.

«На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену», - цитирует его слова NewsOne.

Ранее Саакашвили заявил о намерении провести первый в 2018 году марш в центре Киева, однако опасается провокаций в связи с запланированной на тот же день акцией, якобы проплаченной администрацией украинского президента.