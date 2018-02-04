В США назван лауреат премии Гильдии режиссеров

Премию Гильдии режиссеров Америки в номинации «Лучший фильм» 2017 года завоевала картина режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды».

Как сообщается на сайте премии, конкурентами дель Торо были режиссеры Кристофер Нолан с военной драмой «Дюнкерк», Джордан Пил и его фильм «Прочь», Мартин Макдонах с картиной «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а также Грета Гервиг и его «Леди Берд».

Кроме того, за лучший дебютный фильм был награжден Джордан Пил, а лучшим режиссером драматического сериала стала Рид Морано, которая поставила один из эпизодов «Рассказа служанки».

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что в Голливуде прошла юбилейная церемония вручения премии «Золотой глобус». Лидерами по числу номинаций стали фильмы «Форма воды» мексиканца Гильермо дель Торо, «Секретное досье» американца Стивена Спилберга и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» британца Мартина Макдоны.