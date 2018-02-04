Трамп сожалеет, что все говорят только о России

Американский президент Дональд Трамп в субботу в своем Twitter-аккаунте написал, что сожалеет о постоянных разговорах о России среди американских политиков, а не о реальном росте доходов американцев.

Он отметил, что в США постоянно обсуждают «вмешательство» России в президентские выборы 2016 года.

«Превосходные показатели по рабочим местам, и, наконец, спустя многие годы растут зарплаты. И никто даже не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на тот факт, что спустя длившихся год поисков не было выявлено никакого сговора!» - отметил Трамп.

Федеральное бюро расследований совместно с аппаратом специального прокурора Роберта Мюллера и спецкомитетами по разведке Сената и Конгресса до сих пор занимаются расследованием так называемого «российского вмешательства» в выборы в США.

При этом накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил мексиканцев о возможном «вмешательстве» России в их выборы.