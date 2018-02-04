Танцор в Новосибирске сделал предложение балерине прямо на сцене

Ведущий солист Новосибирского оперного театра Николай Мальцев сделал очень необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной на глазах у десятков зрителей.

Сразу после балета «Ромео и Джульетта», в котором они выступали вместе, пока девушка кланялась, он встал на одно колено и протянул ей кольцо. Видео опубликовано в Instagram.

23-летняя балерина Ксения Захарова была ошеломлена. Но под аплодисменты зала ответила на предложение согласием.

«Конечно, он это планировал — Николай ждал спектакль "Ромео и Джульетта", в котором они с Ксенией танцуют ведущие партии», — рассказал заместитель директора по маркетингу Артем Пухальский.

Ксения и Николай часто вместе появляются на сцене. В следующий раз они исполнят главные партии в балете «Щелкунчик».