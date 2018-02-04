Голодная лисица в Южно-Сахалинске вышла к людям за едой: видео

Жительница Южно-Сахалинска в субботу вечером встретила на окраине города голодную напуганную лисицу, которая очевидно вышла к людям за едой.

Девушка отметила, что не смогла пройти мимо. У нее в машине был сухой собачий корм, которым она щедро поделилась с животным.

«Я насыпала ей горсточку, чтобы она хоть немного наелась. Бедняжка выглядела голодной и испуганной», - рассказала жительница города.

По ее словам, пока лиса не съела все до крошки, в лес не ушла.