Голодная лисица в Южно-Сахалинске вышла к людям за едой: видео
В регионе сейчас до 10 градусов мороза и лежит полуметровый слой снега, поэтому животные часто выходят к людям, чтобы полакомиться чем-нибудь.
Видео: АСТВ / youtube
Жительница Южно-Сахалинска в субботу вечером встретила на окраине города голодную напуганную лисицу, которая очевидно вышла к людям за едой.
Девушка отметила, что не смогла пройти мимо. У нее в машине был сухой собачий корм, которым она щедро поделилась с животным.
«Я насыпала ей горсточку, чтобы она хоть немного наелась. Бедняжка выглядела голодной и испуганной»,
- рассказала жительница города.
По ее словам, пока лиса не съела все до крошки, в лес не ушла.