К Земле несется гигантский астероид – NASA
Огромный астероид диаметром примерно 1100 метров летит в сторону Земли, заявили ученые американского космического агентства NASA.
Фото: NASA
Видео: JPLraw / youtube
Он пролетит в опасной близости от планеты 5 февраля, около полуночи по московскому времени со скоростью примерно 140 тысяч километров в час.
«Метеорит AJ129 (276033) пролетит на расстоянии 4,2 миллиона километров. Он относится к категории потенциально опасных, но, тем не менее, вероятность его падения на Землю ничтожно мала»,
— сказано в сообщении NASA, опубликованном на официальном сайте организации.
Его открыли в январе 2002 года специалисты NEAT на Гавайях, которые занимаются поиском околоземных объектов. Отмечается, что один оборот вокруг Солнца астероид совершает за 586 земных дней или 1,6 земных года.