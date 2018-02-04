К Земле несется гигантский астероид – NASA

Он пролетит в опасной близости от планеты 5 февраля, около полуночи по московскому времени со скоростью примерно 140 тысяч километров в час.

«Метеорит AJ129 (276033) пролетит на расстоянии 4,2 миллиона километров. Он относится к категории потенциально опасных, но, тем не менее, вероятность его падения на Землю ничтожно мала», — сказано в сообщении NASA, опубликованном на официальном сайте организации.

Его открыли в январе 2002 года специалисты NEAT на Гавайях, которые занимаются поиском околоземных объектов. Отмечается, что один оборот вокруг Солнца астероид совершает за 586 земных дней или 1,6 земных года.