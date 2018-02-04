ФранкенштейнКар: в США продают уникальный автомобиль, сделанный из 17 машин

В Соединенных Штатах нашли уникальный автомобиль, который в Сети уже прозвали ФранкенштейнКар (FrankensteinCar) потому, что он создан из 17 разных машин, сообщает портал The MiceTimes of Asia.

Отмечается, что владелец машины сделал ее своими руками. При разработке применялись комплектующие от AMC Javelin (1972), Cadillac (1961, 1982), Cadillac Seville (1985), Chevrolet (1932, 1939, 1982,1992), Chevrolet Caprice, Ford Thunderbird (1964), Ford Pinto (1972), GMC 350 (1985), Pontiac (1972) и прочие машины.

По мнению пользователей Сети, владелец либо работает в автосалоне, либо просто любитель собирать машины с нуля. Он выставил свое творение на продажу за 25 тысяч долларов.