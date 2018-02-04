На Москву в субботу обрушилось рекордное количество осадков
По прогнозам синоптиков, 4 февраля прирост снега может составить примерно 5-10 сантиметров.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
В столице в субботу, 3 февраля выпало рекордное количество осадков, сообщил Гидрометцентр. В данный момент коммунальные службы работают над устранением последствий сильнейшего снегопада, который поставил новый рекорд в многолетних наблюдениях за погодой.
В частности, в субботу количество выпавших осадков составило 5,1 миллиметра.
При этом в центре погоды «Фобос» сообщили, что мокрый снег, который шел в Москве весь день при плюсовой температуре, сменится метелью с резким похолоданием.
Синоптики утверждают, что в воскресенье температура начнет понижаться, утром будет до -3 -5.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за сильного снегопада в городе упали уже семь деревьев.