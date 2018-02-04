На Москву в субботу обрушилось рекордное количество осадков

В столице в субботу, 3 февраля выпало рекордное количество осадков, сообщил Гидрометцентр. В данный момент коммунальные службы работают над устранением последствий сильнейшего снегопада, который поставил новый рекорд в многолетних наблюдениях за погодой.

В частности, в субботу количество выпавших осадков составило 5,1 миллиметра.

При этом в центре погоды «Фобос» сообщили, что мокрый снег, который шел в Москве весь день при плюсовой температуре, сменится метелью с резким похолоданием.

Синоптики утверждают, что в воскресенье температура начнет понижаться, утром будет до -3 -5.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за сильного снегопада в городе упали уже семь деревьев.