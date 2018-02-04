Суд признал виновными сотрудниц Мариупольского музея в незаконной передаче картин в Крым

Жовтневый суд Мариуполя приговорил двух сотрудниц Мариупольского краеведческого музея к трем годам лишения свободы за то, что те якобы незаконно передали в Крым 52 картины XVII-XX веков, сообщает городской сайт Мариуполя со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что общая стоимость произведений искусства составила более 1 миллиона 320 тысяч долларов. Передача состоялась в 2014 году. 18 февраля того года Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки «Русское и украинское искусство ХVIII — начала ХХ века».

В город прибыли все указанные работы в тот же день. Показ должен был завершиться 27 мая 2014 года, но из Симферополя пришла просьба вернуть картины из-за «напряженной социально-политической обстановки на Украине».

Руководитель Мариупольского краеведческого музея Ольга Чаплинская отдала распоряжение вернуть предметы искусства, а заведующий отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ «Мариупольский краеведческий музей» Наталья К. 20 марта отдала их курьеру.

Обе женщины получили срок три года заключения и запрет на исполнение организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год. Однако, по закону об амнистии суд освободил их от заключения и дополнительного наказания.