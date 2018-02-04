Игра ливийских детей в групповую казнь попала на видео

Как пишет Al Arabiya, оно в считанные дни стало вирусным. Видно, что мальчикам, которые разделились на убийцу и его жертв, не исполнилось еще и десяти лет.

Ребенок, изображавший карателя, брал пример с лидера ливийской армии Махмуда Урфали (Mahmoud Ourfali), который, по данным издания, недавно казнил группу террористов ИГ* в стране. Мальчик держит в руке сначала плетку, а потом берет искусственный автомат и якобы всех расстреливает.

Шесть других детей сидели в ряд, заложив руки за голову, изображая заключенных. Они драматично падают, когда каратель «стреляет» по ним.

Перед началом «казни» мальчик произнес: «Мы должны убить этих собак и тиранов».