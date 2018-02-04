Дешевый китайский фен пригодился девушке для жарки котлет

Фен, который едва не превратил голову девушки в барбекю, был удален из списка предлагаемой продукции в интернет-магазине Amazon после того, как она оставила гневный пост в своем в Facebook и приложила к нему видео.

На кадрах видно, что устройство вместо горячего и холодного воздуха выпускает настоящий огонь, на котором можно что-нибудь пожарить.

«Мой новый фен (который больше напоминает устройство для жарки) от OraCorp, купленный на Amazon.com, при первом же использовании превратился в паяльную лампу. Небольшой ожог руки и невероятная вонь в ванной», — написала покупательница.

Она призвала представителей компании отреагировать на ее жалобу, а также назвала день покупки фена, не самым удачным в ее жизни.

Девушка уточнила, что обращается и к компании-производителю маленькой машины-убийцы и интернет-магазину, который не проверяет качество поставляемого товара.