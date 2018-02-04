Мужчина, прославшийГитлера в детском магазине, арестован в США

В американском городе Риверсайд (штат Калифорния) полиция арестовала мужчину, который в магазине сладостей предлагал детям купить конфеты и рассказывал им о нацизме, прославляя Адольфа Гитлера, сообщает Fox 32.

Отмечается, что три девочки в возрасте от 12 до 14 лет отказались от сладостей и сфотографировали 59-летнего нарушителя, рассказав обо всем родителям. Те обратились в полицию и мужчину задержали.

Как рассказал шеф полиции города Томас Вейцель (Thomas Weitzel), по фото мужчину удалось найти меньше, чем за сутки. Ему предъявили обвинения в проступках и мелком хулиганстве.

Обвиняемый признался в содеянном, но заявил, что не знал о том, что на такие темы говорить нельзя. Он отметил, что считает странным тот факт, что это незаконно.

Полицейский похвалил девочек за бдительность, и рассказал, что никто из них не пострадал.