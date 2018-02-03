Немецкий депутат поставил на место Климкина в санкционном вопросе

Депутат парламента Берлина Уве Бронзон, прибывший в составе делегации в субботу в Крым, ответил на слова главы МИД Украины Павла Климкина, который пообещал «достать» немецкие автоконцерны, работающие в Крыму вопреки санкциям ЕС, сообщает «Российская газета».

По словам депутат немецкие компании вправе сами решать, работать ли им в Крыму, ориентируясь на собственные экономические интересы.

«Немецкие фирмы в первую очередь ориентируются на свои экономические интересы, и они должны сами решать работать ли им в Крыму. Санкции никогда не приносили результат, и мы относимся к ним крайне критично», - сказал Уве Бронзон.

Он подчеркнул, что от санкций страдает простое население, а не политики.