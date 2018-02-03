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В России создадут банк персональных биометрических данных

Наталья Жуковская
23:34 03.02.2018
Закон, устанавливающий правовые основы для удаленной идентификации клиентов банка с использованием их биометрических данных, содержащихся в ЕСИА, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря.
В России создадут банк персональных биометрических данных
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Фото: pixabay.com

Министерство связи и коммуникаций России уже к маю может утвердить правила сбора биометрических данных граждан страны, сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов.

Для того, что ведомство утвердило новые правило, ему понадобятся полномочия правительства. Кроме того, Минкомсвязи должно стать федеральным органом исполнительной власти, регулирующим вопросы идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических персональных данных.

Обсуждаться инициатива будет до 15 февраля 2018 года. В документе также сказано, что к 20 мая ведомство может утвердить методику проверки биометрических данных в финансовых структурах.

Российские банки при этом начали подготовку к сбору биометрических данных своих клиентов еще в середине осени прошлого года, а разработан Центробанком он был еще в августе 2017 года.

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