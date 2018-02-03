В России создадут банк персональных биометрических данных

Министерство связи и коммуникаций России уже к маю может утвердить правила сбора биометрических данных граждан страны, сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов.

Для того, что ведомство утвердило новые правило, ему понадобятся полномочия правительства. Кроме того, Минкомсвязи должно стать федеральным органом исполнительной власти, регулирующим вопросы идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических персональных данных.

Обсуждаться инициатива будет до 15 февраля 2018 года. В документе также сказано, что к 20 мая ведомство может утвердить методику проверки биометрических данных в финансовых структурах.

Российские банки при этом начали подготовку к сбору биометрических данных своих клиентов еще в середине осени прошлого года, а разработан Центробанком он был еще в августе 2017 года.