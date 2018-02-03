Снегопад стал причиной задержки сотни рейсов в московских аэропортах

Более 100 рейсов были отменены в субботу в столичных аэропортах из-за погодных условий, сообщил ТАСС со ссылкой на портал «Яндекс.Расписание».

На 22:01 в Шереметьево задержали 76 рейсов. В Домодедово 16 рейсов задерживаются, и 15 отменены. Во Внукове задерживаются 17 рейсов, еще один отменен. В Жуковском все рейсы вылетают по расписанию.

В среднем в Шереметьево самолеты вылетают с опозданием на 51 минуту, а приметают с задержкой на 37 минут. В Домодедово на вылет рейсы задерживаются в среднем на 45 минут, на прилет - на 40 минут. Во Внуково задержка составляет 47 минут.

Ранее в транспортной прокуратуре Москвы сообщили, что проведут проверку задержек и отмены рейсов в аэропортах столицы.