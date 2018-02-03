Снегопад стал причиной задержки сотни рейсов в московских аэропортах
Московская прокуратура проводит проверку по факту задержек и отмены рейсов в аэропортах, соблюдения прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов, сообщили ранее в ведомстве.
Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images / Globallookpress
Более 100 рейсов были отменены в субботу в столичных аэропортах из-за погодных условий, сообщил ТАСС со ссылкой на портал «Яндекс.Расписание».
На 22:01 в Шереметьево задержали 76 рейсов. В Домодедово 16 рейсов задерживаются, и 15 отменены. Во Внукове задерживаются 17 рейсов, еще один отменен. В Жуковском все рейсы вылетают по расписанию.
В среднем в Шереметьево самолеты вылетают с опозданием на 51 минуту, а приметают с задержкой на 37 минут. В Домодедово на вылет рейсы задерживаются в среднем на 45 минут, на прилет - на 40 минут. Во Внуково задержка составляет 47 минут.
Ранее в транспортной прокуратуре Москвы сообщили, что проведут проверку задержек и отмены рейсов в аэропортах столицы.