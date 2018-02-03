Продажи iPhone Х рухнули из-за скандала вокруг замедления работы батарей

iPhone Х стали меньше продаваться на фоне новостей о том, что корпорация Apple умышленно замедляет работу батарей на прежних устройствах.

В связи с этим и рейтинги флагмана американской корпорации резко пошли вниз, информирует RT.

Долгое время в Интернете ходили слухи о том, что Apple искусственно занижает производительность айфонов. Сообщалось, что это связано с износом аккумуляторов.

Впоследствии представители Apple подтвердили эту информацию.