Ядерная доктрина США может привести к уничтожению человечества – МИД Ирана

Ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

«Ядерная доктрина США отражает большую зависимость от ядерного оружия вопреки договору о нераспространении ядерного оружия, таким образом приближая человечество к полному уничтожению», - приводит RT слова Зарифа.

Зариф добавил, что сейчас человечество находится ближе всего к апокалипсису со времен 1953 года. По словам министра, все это происходит из-за «упрямства и безрассудства» президента США Дональда Трампа.

2 февраля США опубликовали новую ядерную доктрину.