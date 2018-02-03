Ядерная доктрина США может привести к уничтожению человечества – МИД Ирана
Глава МИД Ирана, человечество приближается к полному уничтожению из-за «упрямства и безрассудства» президента США Дональда Трампа.
Фото: USAF
Ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
«Ядерная доктрина США отражает большую зависимость от ядерного оружия вопреки договору о нераспространении ядерного оружия, таким образом приближая человечество к полному уничтожению», - приводит RT слова Зарифа.
Зариф добавил, что сейчас человечество находится ближе всего к апокалипсису со времен 1953 года. По словам министра, все это происходит из-за «упрямства и безрассудства» президента США Дональда Трампа.
2 февраля США опубликовали новую ядерную доктрину.