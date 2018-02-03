В Крым прибыла делегация депутатов из Германии

Делегация депутатов трех земельных парламентов Германии прилетела третьего февраля, в столицу Республики Крым - Симферополь.

«Это депутаты земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии». Всего десять человек. Такая серьезная делегация из ФРГ к нам приезжает впервые», — приводит ТАСС слова председателя региональной национально-культурной автономии Юрия Гемпеля.

Главные вопросы, которые будут обсуждаться - снятие санкций с РФ, признание Крыма российским, а также создание партнерских отношений между Республикой Крым и Германией.

Немецкие депутаты пробудут на полуострове до девятого февраля, они посетят крупнейшие города и пообщаются с местными жителями.