В Госдуме готовы обсудить наказание за искажение правды о ВОВ

В Госдуме готовы обсудить идею о введении наказания за искажение правды о Великой Отечественно войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

С инициативой выступил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он предложил ввести уголовную ответственность за намеренное искажение фактов о войне.

Парламентарий сказал, что для обсуждения нужно взглянуть на текст законопроекта, когда он поступит на рассмотрение нижней палаты парламента.