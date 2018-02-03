Четыре человека спасены при пожаре в жилом доме в Москве – МЧС
В МЧС сообщили о пожаре в доме на юго-востоке Москвы, спасены четыре человека.
Видео: Евгений Черняк / «ВКонтакте»
В жилом доме в столице произошел пожар, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли от огня четырех человек.
«Спасено с близлежащих этажей четыре человека, из которых один человек из малоподвижной категории», — говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.
Отмечается, что пожар произошел в Юго-восточном автономном округе Москвы, на улице маршала Голованова в районе Марьино.