В Киеве прихожане прогнали требовавших сноса православного храма националистов

Прихожане православного храма в Киеве смогли прогнать толпу украинских радикалов, устроивших провокацию на молебне.

«Радикалы посворачивали свои плакаты и унесли. Больше половины ушли. Верующие УПЦ продолжают молиться», - говорится на сайте Союза православных журналистов.

Ранее сообщалось, что на территории Национального музея истории Украины собрались участники акции с требованием снести храм Украинской православной церкви Московского патриархата, который установили возле фундамента Десятинной церкви.

Возле часовни собралось сотни националистов, которые скандировали радикальные лозунги и требовали снести храм.

Жители Киева пришли на литургию с иконами. Периодически между сторонами начинались перепалки и поставки.

Неподалеку от места инцидента дежурят шесть автобусов Нацгвардии Украины.