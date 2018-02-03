В Киеве прихожане прогнали требовавших сноса православного храма националистов
Прихожане православного храма в Киеве смогли прогнать толпу украинских радикалов, устроивших провокацию на молебне.
«Радикалы посворачивали свои плакаты и унесли. Больше половины ушли. Верующие УПЦ продолжают молиться», - говорится на сайте Союза православных журналистов.
Ранее сообщалось, что на территории Национального музея истории Украины собрались участники акции с требованием снести храм Украинской православной церкви Московского патриархата, который установили возле фундамента Десятинной церкви.
Возле часовни собралось сотни националистов, которые скандировали радикальные лозунги и требовали снести храм.
Жители Киева пришли на литургию с иконами. Периодически между сторонами начинались перепалки и поставки.
Неподалеку от места инцидента дежурят шесть автобусов Нацгвардии Украины.