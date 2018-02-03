Хомяк занялся спортом со своей хозяйкой: видео

Ролик с белым хомяком, который залез на свою хозяйку и начал заниматься гимнастикой за несколько дней собрал практически 800 тысяч просмотров.На кадрах видеозаписи изображен грызун, который забрался на коленки к своей хозяйке и начал балансировать, будто занимаясь гимнастикой.

Ранее в Сети появилось видео , на котором крыса мылась в раковине, как человек под душем.