Хомяк занялся спортом со своей хозяйкой: видео
Видеозапись с комичным животным появилась в Instagram.
Видео: instagram / animalsmajor instagram
Ролик с белым хомяком, который залез на свою хозяйку и начал заниматься гимнастикой за несколько дней собрал практически 800 тысяч просмотров.На кадрах видеозаписи изображен грызун, который забрался на коленки к своей хозяйке и начал балансировать, будто занимаясь гимнастикой.
Ранее в Сети появилось видео, на котором крыса мылась в раковине, как человек под душем.