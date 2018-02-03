Гробницу возрастом 4000 лет нашли в Египте

В Египте нашли древнюю гробницу высокопоставленной чиновницы. Возраст могилы археологи оценивают в четыре тысячи лет. Это время относится к периоду правления пятой династии фараонов Древнего Египта (примерно 2504 — 2347 годы до нашей эры).

Находка была обнаружена в районе знаменитых пирамид Гизы под Каиром, сообщает Associated Press со ссылкой на министра по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.

В гробнице были найдены уникальные цветные фрески, изображающие картины повседневной жизни тех далеких времен: сбор фруктов, охота, рыбная ловля. Мумии или каких-либо ценностей в гробнице не было.