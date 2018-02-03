Ядерная доктрина США вызвала глубокое разочарование – МИД РФ

МИД РФ высказал глубокое разочарование новой ядерной доктриной Соединенных Штатов Америки.

В ведомстве отметили конфронтационный заряд и антироссийскую направленность документа.

«Содержание новой ядерной доктрины (так называемый "Обзор ядерной политики"), обнародованной в США 2 февраля, вызвало у нас глубокое разочарование. Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что обвинения в адрес России в ядерной доктрине США не имеют ничего общего с реальным положением дел.