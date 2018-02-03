В Киеве толпа собралась у храма Московского патриархата и требует снести часовню
В Киеве огромная толпа украинских националистов требует снести храм Украинской православной церкви Московского патриархата.
Видео: Українська правда / Facebook
На территории Национального музея истории Украины собрались участники акции с требованием снести храм УПЦ Московского патриархата, который установили возле фундамента Десятинной церкви.
Возле часовни собралось более 200 человек, сообщает «Украинская правда». В частности, это представители националистической организации «СИЧ» и киевляне, которые выступают против существования этого храма.
Националисты, помимо прочего, скандируют лозунг: «Долой московского попа!».
Однако там же есть жители украинской столицы, пришедшие на литургию. Они держат в руках иконы.
Стороны периодически начинают выяснять отношения, их приходится разнимать полиции. Неподалеку от места инцидента дежурят шесть автобусов Нацгвардии Украины.