В Киеве толпа собралась у храма Московского патриархата и требует снести часовню

На территории Национального музея истории Украины собрались участники акции с требованием снести храм УПЦ Московского патриархата, который установили возле фундамента Десятинной церкви.

Возле часовни собралось более 200 человек, сообщает «Украинская правда». В частности, это представители националистической организации «СИЧ» и киевляне, которые выступают против существования этого храма.

Националисты, помимо прочего, скандируют лозунг: «Долой московского попа!».

Однако там же есть жители украинской столицы, пришедшие на литургию. Они держат в руках иконы.

Стороны периодически начинают выяснять отношения, их приходится разнимать полиции. Неподалеку от места инцидента дежурят шесть автобусов Нацгвардии Украины.