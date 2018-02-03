В результате стрельбы в Италии ранены шесть человек - СМИ

Не менее шести человек пострадали в результате стрельбы на улицах итальянского города Мачерата.

Итальянские средства массовой информации привели версию, что огонь был открыт из движущегося автомобиля, передает РИА Новости.

Отмечается, что к вооруженному конфликту привела ссора между несколькими иностранцами «неевропейского происхождения». В ходе него пострадали шесть человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Мэр Мачераты призвал жителей не покидать дома.

«По соображениям безопасности все учащиеся останутся в школах, а автобусы общественной сети прекратят движение», - говорится в сообщении городских властей.

Впоследствии стало известно о задержании открывшего стрельбу.