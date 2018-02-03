В результате стрельбы в Италии ранены шесть человек - СМИ
Шесть человек ранены при стрельбе в итальянском городе, мэр призвал жителей не покидать дома.
Видео: Maxmiliam Mancini / Twitter
Не менее шести человек пострадали в результате стрельбы на улицах итальянского города Мачерата.
Итальянские средства массовой информации привели версию, что огонь был открыт из движущегося автомобиля, передает РИА Новости.
Отмечается, что к вооруженному конфликту привела ссора между несколькими иностранцами «неевропейского происхождения». В ходе него пострадали шесть человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.
Мэр Мачераты призвал жителей не покидать дома.
«По соображениям безопасности все учащиеся останутся в школах, а автобусы общественной сети прекратят движение», - говорится в сообщении городских властей.
Впоследствии стало известно о задержании открывшего стрельбу.