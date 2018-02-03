На Украине митингующие заблокировали КПП на границе с Польшей

Около 30 человек заблокировали движение машин перед пограничным с Польшей КПП в Рава-Русской, обещая пропускать один автомобиль каждые 15 минут. В Шегинях также проходит митинг протестующих – там участвуют около 20 человек, сообщает «Украинская правда».

По словам помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна, активисты недовольны изменениями в таможенном законодательстве.

«ПП работают в штатном режиме, движение транспорта есть по мере того, как участники акции пропускают машины через пункты контроля», — сказал Слободян.

Новые правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже вступили в действие с 1 января. Они ограничивают сумму товара 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал на Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.