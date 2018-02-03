В NASA показали панораму Марса
Аппарат NASA Curiosity сделал панорамное видео поверхности Марса.
Фото: NASA Jet Propulsion Laboratory
Видео: NASA Jet Propulsion Laboratory
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало панорамное видео с Марса.
В сообщении NASA отмечается, что Curiosity сделал панорамные снимки планеты в октябре 2017 года, но до Земли они дошли совсем недавно.
Curiosity добрался до Марса в 2012 году. Вместо предполагаемых двух лет он функционирует до сих пор - присылает уникальные фотографии и анализирует пробы грунта.
Отмечается, что это видео наиболее подробное из тех, которые в управлении получали от Curiosity. Ученые считают, что благодаря такой точной записи они смогут изучить поверхность Марса более детально.