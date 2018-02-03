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Николай Петров: ситуация с решением CAS – «арбитражная матрешка

Николай Петров
14:49 03.02.2018
Решение CAS по удовлетворению апелляции российских спортсменов де юре и де факто признает действия МОК несправедливыми и неоправданно жесткими.
Фото: Bai Xueqi Xinhua / Globallookpress

Николай Петров: Арбитраж, как вы знаете, единогласно полностью восстановил в правах 28 спортсменов, еще для одиннадцати смягчил наказание, отменив установленную Международным Олимпийским комитетом (МОК) пожизненную дисквалификацию. То есть  по духу и букве принятого решения эти 11 человек  смогут впредь участвовать в олимпийских играх, но пропустят Игры в Южной Корее.

Казалось бы, справедливость восторжествовала? Не совсем.  Потому что, как я сказал, ситуация с оправданием  наших спортсменов  действительно, как матрешка. Открываем первую и видим, что внутри - подмоченная репутация МОК.  Ведь  решение арбитража  де юре и де факто признает  действия Международного Олимпийского комитета относительно  отстранения или пожизненной дисквалификации некоторых российских спортсменов несправедливыми и неоправданно жесткими.

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Если относительно некоторых российских спортсменов МОК был по каким-то причинам неправ и чрезмерно жесток, то, может быть, он так же был не прав по поводу остальных принятых жестких решений? Например, по поводу гимна, флага, запрета на символику и форму, персональных приглашений? Может быть и это  тоже  чрезмерное решение, которое также можно было бы оспорить в суде?

Ладно, открываем эту арбитражную матрешку дальше.  А там – знакомое лицо «придурка Родченкова», по меткому выражению президента  России.

Вторая матрешка – это действительно вынесенный арбитрами  вотум недоверия  словам и заявлениям беглеца  Родченкова, который в двадцатых числах января давал показания по телемосту судьям спортивного арбитража в Женеве. Вот что по этому поводу тогда написал в Facebook юрист Артем Пацев, представляющий интересы отстраненных российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде:

«И вчера, и позавчера слушания были непростыми и эмоциональными. Родченков, как и ожидалось, запутался в собственных показаниях и в собственных многочисленных версиях "государственной схемы ". Надеюсь, арбитры это учтут – по крайней мере, в отличие от комиссии Освальда, где члены комиссии откровенно подремывали и даже похрапывали, арбитры CAS весьма внимательно слушают все, что говорится на заседаниях»

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Дистанционные показания Родченкова оказались «пшиком». И если открывать матрешку дальше, то  следующая  будет  связана с работой многочисленных комиссий  WADA и Международного олимпийского комитета, которые  основывались  во многом, если не во всем, исключительно на показаниях Родченкова. Причем абсурдность выводов комиссий Макларена и Освальда видна  даже  противникам России.  Вот, кстати, крайне эмоциональное мнение  главного тренера сборной Латвии Дайниса Дукурса, высказанное в интервью  газете «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, дело только набирает обороты и обязательно продолжится. Какой-то ответ обязательно последует. Потому что в данный момент Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами…Макларен и Освальд должны или застрелиться, или повеситься. Они собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше».

То есть два года из каждого утюга звучали  обвинения  России и всех ее спортсменов в незаконных  допинговых практиках, что все выступавшие на олимпиаде в Сочи российские атлеты были замешаны в употреблении коктейлей из препаратов.

Все собранные  и представленные общественности доказательства выглядели неоспоримыми и убедительными, включая пресловутые царапины на пробирках. И вдруг арбитраж оправдывает 28 спортсменов из России.

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То есть получается, что разоблачения доклада Ричарда Макларена, а также работа комиссии Самуэля Шмида и Дениса Освальда, все 50 страниц доказательств - идут псу под хвост? Хотя, вы знаете, уже пошли разговоры, что, дескать, решения в Женеве  принимались по каждому отдельному спортсмену,  а сам факт существования в России организованной допинговой системы  арбитраж как бы и вовсе не ставил под сомнение.

Нет, если  вы там нафантазировали или наврали или поступили явно несправедливо по поводу 28 российских олимпийцев,  то где гарантии, что  и все остальное не является  вашей буйной фантазией или по меньшей мере сильным преувеличением?  А развязанная кампания в прессе  не является  просто очередной  кампанией по очернению России, в данном случае с помощью обвинений в существовании государственной программы допинга?

Как так получается, что когда разговор идет по существу о спорте и только о спорте – то  спортивный арбитраж наших спортсменов оправдывает. Может, дело вовсе и не в допинге, а в некоторой, далекой от спорта «совокупности обстоятельств»?

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Решение спортивного арбитража в Женеве дает российской стороне дополнительные обоснования для очень содержательного разговора. Между тем поскольку удар по имиджу  Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета  нанесен  сильнейший, понятно, что эти люди так просто этого не оставят.

Достаточно посмотреть последнее заявление WADA, которое,  как оно выразилось, «серьезно обеспокоено»  решением спортивного арбитража. В этом заявлении, несмотря на оправдательный вердикт, агентство по-прежнему продолжает утверждать, что все  39  российских олимпийцев были частью системной допинговой программы России.

«WADA понимает, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе намерение обратиться к Швейцарскому федеральному суду».

По поводу «тревоги и разочарования среди спортсменов». А мне казалось, напротив,  это решение вызовет  среди нормальных адекватных атлетов всего мира вздох облегчения, что можно защититься от необоснованных  обвинений и найти справедливость и управу на безосновательные или чрезмерные действия спортивных чиновников.  Или имеются в виду спортсмены Америки или Европы, олимпийцы «первого сорта»,  ради будущих медалей которых  WADA и работает?

И по поводу заявленного намерения МОК обратиться в Швейцарский федеральный суд.  По сути же, это прямое нарушение  сразу двух  статей – 61-й Олимпийской Хартии и  Кодекса спортивного арбитража. Ключевые слова 46-й статьи этого кодекса:  решение спортивного арбитража окончательно и обязательно и не подлежит никакому обжалованию.

О каком  обращении в Швейцарский суд  говорят тогда чиновники WADA и МОК? В нарушение  собственной же Олимпийской Хартии?  Или  кодексы и хартии там то же, что дышло – куда повернешь, туда и вышло?  Возможно, это заявление было сделано в горячке раздражения, как нервозная реакция на болезненный проигрыш и удар по репутации?

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И в заключение хочу рассказать одну историю, которая разворачивалась одновременно с вердиктом Спортивного суда и тоже связана с докладом Паунда и так называемым российским допинговым скандалом.

Апелляционный суд Парижа оставил в среду в силе решение суда в соответствии с которым Всемирное антидопинговое агентство признано в нарушении презумпции невиновности  Хабиба Сиссе, бывшего советника президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций.  В докладе Ричарда Паунда от 14 января 2016 года Сиссе был представлен как человек, «находящийся в самом центре махинаций, направленных на то, чтобы попытаться скрыть нарушения антидопинговых правил российскими атлетами».

Теперь WADA и глава комиссии Ричард Паунд должны будут по решению Парижского апелляционного суда выплатить 8 тыс. евро за причинение ущерба и еще 10 тыс. в качестве компенсации судебных издержек.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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