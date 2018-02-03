Николай Петров: ситуация с решением CAS – «арбитражная матрешка

Николай Петров: Арбитраж, как вы знаете, единогласно полностью восстановил в правах 28 спортсменов, еще для одиннадцати смягчил наказание, отменив установленную Международным Олимпийским комитетом (МОК) пожизненную дисквалификацию. То есть по духу и букве принятого решения эти 11 человек смогут впредь участвовать в олимпийских играх, но пропустят Игры в Южной Корее.

Казалось бы, справедливость восторжествовала? Не совсем. Потому что, как я сказал, ситуация с оправданием наших спортсменов действительно, как матрешка. Открываем первую и видим, что внутри - подмоченная репутация МОК. Ведь решение арбитража де юре и де факто признает действия Международного Олимпийского комитета относительно отстранения или пожизненной дисквалификации некоторых российских спортсменов несправедливыми и неоправданно жесткими.

Если относительно некоторых российских спортсменов МОК был по каким-то причинам неправ и чрезмерно жесток, то, может быть, он так же был не прав по поводу остальных принятых жестких решений? Например, по поводу гимна, флага, запрета на символику и форму, персональных приглашений? Может быть и это тоже чрезмерное решение, которое также можно было бы оспорить в суде?

Ладно, открываем эту арбитражную матрешку дальше. А там – знакомое лицо «придурка Родченкова», по меткому выражению президента России.

Вторая матрешка – это действительно вынесенный арбитрами вотум недоверия словам и заявлениям беглеца Родченкова, который в двадцатых числах января давал показания по телемосту судьям спортивного арбитража в Женеве. Вот что по этому поводу тогда написал в Facebook юрист Артем Пацев, представляющий интересы отстраненных российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде:

«И вчера, и позавчера слушания были непростыми и эмоциональными. Родченков, как и ожидалось, запутался в собственных показаниях и в собственных многочисленных версиях "государственной схемы ". Надеюсь, арбитры это учтут – по крайней мере, в отличие от комиссии Освальда, где члены комиссии откровенно подремывали и даже похрапывали, арбитры CAS весьма внимательно слушают все, что говорится на заседаниях»

Дистанционные показания Родченкова оказались «пшиком». И если открывать матрешку дальше, то следующая будет связана с работой многочисленных комиссий WADA и Международного олимпийского комитета, которые основывались во многом, если не во всем, исключительно на показаниях Родченкова. Причем абсурдность выводов комиссий Макларена и Освальда видна даже противникам России. Вот, кстати, крайне эмоциональное мнение главного тренера сборной Латвии Дайниса Дукурса, высказанное в интервью газете «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, дело только набирает обороты и обязательно продолжится. Какой-то ответ обязательно последует. Потому что в данный момент Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами…Макларен и Освальд должны или застрелиться, или повеситься. Они собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше».

То есть два года из каждого утюга звучали обвинения России и всех ее спортсменов в незаконных допинговых практиках, что все выступавшие на олимпиаде в Сочи российские атлеты были замешаны в употреблении коктейлей из препаратов.

Все собранные и представленные общественности доказательства выглядели неоспоримыми и убедительными, включая пресловутые царапины на пробирках. И вдруг арбитраж оправдывает 28 спортсменов из России.

То есть получается, что разоблачения доклада Ричарда Макларена, а также работа комиссии Самуэля Шмида и Дениса Освальда, все 50 страниц доказательств - идут псу под хвост? Хотя, вы знаете, уже пошли разговоры, что, дескать, решения в Женеве принимались по каждому отдельному спортсмену, а сам факт существования в России организованной допинговой системы арбитраж как бы и вовсе не ставил под сомнение.

Нет, если вы там нафантазировали или наврали или поступили явно несправедливо по поводу 28 российских олимпийцев, то где гарантии, что и все остальное не является вашей буйной фантазией или по меньшей мере сильным преувеличением? А развязанная кампания в прессе не является просто очередной кампанией по очернению России, в данном случае с помощью обвинений в существовании государственной программы допинга?

Как так получается, что когда разговор идет по существу о спорте и только о спорте – то спортивный арбитраж наших спортсменов оправдывает. Может, дело вовсе и не в допинге, а в некоторой, далекой от спорта «совокупности обстоятельств»?

Решение спортивного арбитража в Женеве дает российской стороне дополнительные обоснования для очень содержательного разговора. Между тем поскольку удар по имиджу Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета нанесен сильнейший, понятно, что эти люди так просто этого не оставят.

Достаточно посмотреть последнее заявление WADA, которое, как оно выразилось, «серьезно обеспокоено» решением спортивного арбитража. В этом заявлении, несмотря на оправдательный вердикт, агентство по-прежнему продолжает утверждать, что все 39 российских олимпийцев были частью системной допинговой программы России.

«WADA понимает, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе намерение обратиться к Швейцарскому федеральному суду».

По поводу «тревоги и разочарования среди спортсменов». А мне казалось, напротив, это решение вызовет среди нормальных адекватных атлетов всего мира вздох облегчения, что можно защититься от необоснованных обвинений и найти справедливость и управу на безосновательные или чрезмерные действия спортивных чиновников. Или имеются в виду спортсмены Америки или Европы, олимпийцы «первого сорта», ради будущих медалей которых WADA и работает?

И по поводу заявленного намерения МОК обратиться в Швейцарский федеральный суд. По сути же, это прямое нарушение сразу двух статей – 61-й Олимпийской Хартии и Кодекса спортивного арбитража. Ключевые слова 46-й статьи этого кодекса: решение спортивного арбитража окончательно и обязательно и не подлежит никакому обжалованию.

О каком обращении в Швейцарский суд говорят тогда чиновники WADA и МОК? В нарушение собственной же Олимпийской Хартии? Или кодексы и хартии там то же, что дышло – куда повернешь, туда и вышло? Возможно, это заявление было сделано в горячке раздражения, как нервозная реакция на болезненный проигрыш и удар по репутации?

И в заключение хочу рассказать одну историю, которая разворачивалась одновременно с вердиктом Спортивного суда и тоже связана с докладом Паунда и так называемым российским допинговым скандалом.

Апелляционный суд Парижа оставил в среду в силе решение суда в соответствии с которым Всемирное антидопинговое агентство признано в нарушении презумпции невиновности Хабиба Сиссе, бывшего советника президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В докладе Ричарда Паунда от 14 января 2016 года Сиссе был представлен как человек, «находящийся в самом центре махинаций, направленных на то, чтобы попытаться скрыть нарушения антидопинговых правил российскими атлетами».

Теперь WADA и глава комиссии Ричард Паунд должны будут по решению Парижского апелляционного суда выплатить 8 тыс. евро за причинение ущерба и еще 10 тыс. в качестве компенсации судебных издержек.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.