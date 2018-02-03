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Российский АК-74М признали одним из лучших автоматов на планете

Наталия Майорова
14:18 03.02.2018
Американские СМИ составили топ-5 лучшего стрелкового оружия на планете.
Российский АК-74М признали одним из лучших автоматов на планете
Фото: vitalykuzmin.net

Американский портал The National Interest назвал российский автомат АК-74М одним из лучших на планете.

Портал отмечает, что данное оружие используется Сухопутными войсками РФ.

Автомат был разработан в 1970-х годах в качестве замены для АК-47. Основным различием между этими видами оружия являются более легкие и меньшие 5,45-миллиметровые боеприпасы.

В 2015 году АК-74М претерпел модернизацию, получив ряд обновлений. 

Наряду с российским автоматом в список также были включены американский М-4, британский комплекс стрелкового оружия SA80A2, французский автомат FAMAS, а также немецкая штурмовая винтовка HK416/M27. 

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