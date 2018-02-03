Археологи обнаружили десятки ранее неизвестных городов цивилизации майя

Ученые из США обнаружили в Гватемале следы более 60 тысяч ранее неизвестных сооружений, которые принадлежат цивилизации майя. Археологи полагают, что присутствие многочисленных оросительных каналов, дорог, крепостей и пирамид является доказательством существования в древности на исследованных территориях десятков крупных городов.

Как пишет ArsTechnica, артефакты пропавшей цивилизации обнаружены на северо-востоке Гватемалы. Всего при помощи лидаров (лазерных радаров) американские археологи исследовали свыше 2 тысяч квадратных километров местности.

Новые данные ученых указывают на то, что цивилизация майя была гораздо более многочисленной, чем считалось ранее, а ее разрастание началось вокруг обнаруженных поселений. Исследователи предполагают, что на этой территории могли проживать около 10 миллионов человек.

Древняя мезоамериканская цивилизация майя существовала на территории современных Мексики, Гватемалы и Гондураса в течение примерно 3,5 тысяч лет вплоть до начала колониального периода. Приблизительно в конце XVII века ее последний независимый город перешел в подчинение испанцев.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что исследователям удалось обнаружить тайный проход в одной из пирамид майя, который, скорее всего, ведет в неизвестное помещение.