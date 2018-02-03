Столичный регион ожидает сильнейший в столетии снегопад

На Москву и Подмосковье в эти выходные обрушится сильный снегопад. Как сообщает московское метеобюро, в субботу может выпасть 10 - 15 см снега.

Обильные осадки будут сопровождаться низким давлением. Усиление ветра и интенсивное выпадение снега могут привести к метели и заносам на дорогах. При этом воздух в субботу 3 февраля прогреется до 2 градусов выше нуля, однако к вечеру воскресенья температура пойдет на спад и в понедельник в столичном регионе ожидаются морозы -10...-12 °С.

По данным центра погоды «Фобос», в субботу в российской столице может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков, при этом атмосферное давление будет ниже нормы.

«Будет облачно, пройдет снег, мокрый снег, после полудня осадки временами будут сильными. В начале дня местами возможно образование очагов тумана», — сообщили в «Фобосе».

В центре отметили, что «максимальная температура воздуха в столице составит от нуля до +2 °С, в Подмосковье ожидается от -2 °С до +2 °С».

По прогнозу синоптиков, атмосферное давление 3 февраля будет ниже нормы и составит 740 мм ртутного столба. Ожидается южный ветер 4—9 м/с.

В центре также рассказали, что сегодня на погоду в Москве и Московской области будет влиять активная фронтальная волна с юго-запада.

В метеобюро российской столицы допускают, что Москву ждут самые сильные февральские снегопады в этом столетии.