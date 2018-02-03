«Россия в моем сердце»: десятки тысяч человек вышли поддержать российских спортсменов

Акция под названием «Россия в моем сердце» проходит сегодня по всей стране. По замыслу организаторов, главной целью мероприятия является демонстрация единства народа, поддержка российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде, а также память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

Только в столице в акции участвуют десятки тысяч человек, которые, несмотря на сильнейший снегопад, пришли поддержать наших олимпийцев, отправившихся выступать под нейтральным флагом.

Митинг-концерт «Россия в моем сердце» - это еще один повод воздать дань памяти участникам Сталинградской битвы, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной Войне.

Вспомнить о былых заслугах потомки победителей пришли по инициативе Общественной палаты. Представители профсоюзов и просто неравнодушные люди держат в руках государственную символику и подбадривают артистов при помощи трещоток-ладошек.

Целая россыпь звезд отечественной эстрады, кино и театра выступили сегодня на сцене.

Одними из ведущих концерта стали Александр Маршал и Олег Газманов, прославившиеся исполнением всенародно любимых песен об офицерах и Москве.

Певица Зара и «Город 312» поддерживают боевой дух и веру в будущие победы.

Согревающее настроение обеспечили развернутые на Васильевском спуске котлы полевой кухни, отведать которую мог любой желающий.

Митинг-концерт на Васильевском спуске - это лишь часть прокатившихся по стране патриотических акций.

«Россия в моем сердце» стала популярным хэштегом в социальных сетях. Главное - это дух единства, который еще долго будет напоминать о себе.