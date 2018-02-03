Арбитр из России засуживал Ягудина: Татьяна Тарасова рассказала о самом драматичном моменте в ее карьере

Татьяна Анатольевна Тарасова – заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. Известно, что к 2004 году ее воспитанники выиграли в общей сложности около 41 золотой медали на чемпионатах мира и Европы, а также 7 золотых олимпийских медалей.

В беседе со спецкором «Звезды» Татьяна Анатольевна вспомнила одно из самых драматичных переживаний в ее карьере, связанной с фигуристом Алексеем Ягудиным.

«Пожалуй, один из самых драматичных моментов произошел в финале Гран-при, который проходил в Канаде. Русский судья, а судейство тогда было всего из пяти человек, не ставил Алексея Ягудина на первое место. Но мы выиграли и без него», - рассказывает тренер, видимо, вспоминая случай, произошедший в канадском городе Китченер.

По мнению Тарасовой, объективных причин на такое судейство она не видит, выделяя аспект того, как тяжело выступать за страну без поддержки.

«Я не знаю, почему так получилось. Руководство, наверное, хотело один результат, а получилось по-другому. Это был самый приятный момент и самый мощный. Когда ты не чувствуешь никакой поддержки своих… выступая за Россию. Но, несмотря на это, мы все преодолели», - с уверенностью заявила Тарасова.