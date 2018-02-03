В Волгограде почтили память воинов десятой дивизии НКВД

В Волгограде возложили цветы к памятнику воинам десятой дивизии НКВД. В торжественном мероприятии участвовали действующие сотрудники и ветераны органов госбезопасности, а также представители администрации города и области. Собравшиеся вспоминали подвиг и мужество чекистов, которые в 1942 году смогли удержать город до подхода дивизий генерала Родимцева.

«Еще до подхода основных сил Красной Армии сумели здесь сдерживать первый натиск фашистов под Сталинградом, они заняли оборону почти 50 километров. Из 7,5 тысячи личного состава 10-й дивизии НКВД к ноябрю 1942 года в живых осталось только 200 человек», - заявил в беседе с корреспондентом «Звезды» генерал-полковник, руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России 2000-2015 гг. Александр Безверхний.

Жители города еще в 1947 году собрали средства и установили памятник воинам контрразведки Сталинградского фронта, а также 10-й дивизии войск НКВД. Несколько лет назад мемориал, который представляет собой скульптуру чекиста из бронзы, отреставрировали и включили в федеральный реестр в качестве объекта культурного наследия.