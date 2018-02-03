Украина потребовала изменить механизм применения права вето в Совете Безопасности ООН

Украинская делегация в ООН требует провести реформы в Совете Безопасности, прежде всего изменив процедуру применения права вето. Соответствующее заявление сделали представители Украины на межправительственных переговорах относительно реформирования ООН.

По мнению делегации из Киева, Украина, которая последние два года являлась членом Совбеза, стала свидетелем присутствия неких «институционных недостатков» в работе СБ. В частности — многочисленных эпизодов злоупотребления правом вето, в то время, когда лишь «одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми».

Представители Украины сообщили и о других вызовах, которые стоят перед Советом Безопасности. Один из них – это заявления и предложения, которые не приносят результатов, а также переговоры ради переговоров.

«Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не подойдем даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация, или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании», — говорится в заявлении украинской делегации, которое приводит информагентство «Укринформ».

Украина обратилась с призывом не затягивать с реформами и выразила надежду на результат уже в текущем году. По заявлениям делегации, «невозможность достичь какого-либо прогресса на этом пути приведет к дальнейшему снижению авторитета и актуальности Совета Безопасности и, как следствие, всей организации».

Отметим, что в настоящий момент правом вето, дающим возможность блокировать любую резолюцию, обладают все постоянные члены Совета Безопасности ООН — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты представили проект резолюции СБ ООН по созданию Независимого механизма ООН по расследованию химических атак.