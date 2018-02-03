Дрон снял момент опасного приближения с пассажирским самолетом в США
По словам авиаэкспертов, в случае столкновения избежать летального исхода было бы крайне трудно.
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Видео: Luke Fitch / YouTube
Управляемый дрон едва не стал причиной авиакатастрофы в штате Невада. В результате чего Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.
БПЛА удалось запечатлеть момент опасного сближения в небе над международным аэропортом Мак-Карран, передает ABC News.
Как отметили авиаэксперты, в случае столкновения избежать летального исхода было бы крайне трудно.
Ранее аналогичный случае произошел в Аргентине, когда пассажирский самолет при заходе на посадку столкнулся с дроном.