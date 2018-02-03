Дрон снял момент опасного приближения с пассажирским самолетом в США

Управляемый дрон едва не стал причиной авиакатастрофы в штате Невада. В результате чего Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.

БПЛА удалось запечатлеть момент опасного сближения в небе над международным аэропортом Мак-Карран, передает ABC News.

Как отметили авиаэксперты, в случае столкновения избежать летального исхода было бы крайне трудно.

Ранее аналогичный случае произошел в Аргентине, когда пассажирский самолет при заходе на посадку столкнулся с дроном.