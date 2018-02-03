Мисуркин и Шкаплеров побили российский рекорд работы в открытом космосе
При этом мировой рекорд принадлежит американцам Джеймсу Воссу и Сьюзен Хелмс, которые провели вне МКС 8 часов 56 минут.
Фото: Роскосмос
Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров побили предыдущий рекорд россиян по работе в открытом космосе, сообщается на сайте Роскосмоса.
Отмечается, что они должны были находиться за пределами Международной космической станции примерно семь часов, но задержались и провели там 8 часов 12 минут.
Предыдущий рекорд среди россиян принадлежал Олегу Котову и Сергею Рязанскому, они в декабре 2013 года проработали в открытом космосе 8 часов и 7 минут.