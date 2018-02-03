Мисуркин и Шкаплеров побили российский рекорд работы в открытом космосе

Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров побили предыдущий рекорд россиян по работе в открытом космосе, сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что они должны были находиться за пределами Международной космической станции примерно семь часов, но задержались и провели там 8 часов 12 минут.

Предыдущий рекорд среди россиян принадлежал Олегу Котову и Сергею Рязанскому, они в декабре 2013 года проработали в открытом космосе 8 часов и 7 минут.