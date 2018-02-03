Apple занялась продажей подержанных iPhone 7 и 7 Plus

Американская корпорация Apple запустила в продажу восстановленные смартфоны iPhone 7 и 7 Plus в Соединенных Штатов, сообщает портал MacRumors.

Американцы смогут сэкономить на покупке телефона компании от 50 до 80 долларов в зависимости от объема памяти и цвета корпуса iPhone.

Смартфоны 7 Plus, побывавшие в пользовании, можно будет купить с объемом памяти на 32 и 128 гигабайт, а обычную седьмую версию на 32, 128 и 256 гигабайт.

При этом на восстановленные телефоны Apple будет дана такая же гарантия, как на новые устройства.