Ребенок от трех родителей появится на свет в Великобритании

В Великобритании дали две лицензии на эксперименты по зачатию детей от трех родителей, сообщает научно-популярный журнал New Scientist.

Методику ранее разработал казахстанско-американский биолог Шукрат Миталипов. Такие эксперименты уже дважды проводились в Мескике (два года назад) и на Украине, где они не запрещены.

По данным издания, еще два ребенка будут рождены в британской клинике в городе Ньюкасл. Первые «легальные» дети от трех родителей могут появиться на свет уже в 2018 году. Но имена пациентов и дата проведения процедуры, пока остаются врачебной тайной.

По сути во время эксперимента медики извлекают ядро оплодотворенной яйцеклетки и переносят его в донорскую яйцеклетку, чье ядро предварительно удаляется, и затем имплантируют ее в утробу реальной или суррогатной матери, таким образом у ребенка две матери и отец.