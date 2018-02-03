Тиллерсон предупредил мексиканцев о возможном «вмешательстве» России в их выборы

Глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон в пятницу обратился к правительству Мексики с призывом быть бдительными в связи с вероятной активностью России в стране накануне выборов. Такое заявление госсекретарь сделал на пресс-конференции в Мехико.

«Мы знаем, что Россия оставила отпечатки на многих выборах в мире. Мой совет Мексике: обратите внимание и будьте настороже», - сказал он.

Ранее советник американского президента по вопросам нацбезопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявлял, что США уже заметили «ранние признаки российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике».