В Москве в субботу перекроют улицы из-за акции в поддержку олимпийцев
В субботу, 3 февраля в центре столицы перекроют несколько улиц из-за мероприятий в поддержку российских олимпийцев, сообщил департамент транспорта Москвы в официальном Twitter.
В частности, все желающие смогут попасть на митинг-концерт «Россия в моем сердце», из-за которого перекроют Ильинку и Варварку с 0:01 до 14:00.
Обратите внимание на перекрытия в центре города 3 февраля #Москва #ЦАО pic.twitter.com/OevcNCZ4yK— Московский транспорт (@DtRoad) 2 февраля 2018 г.
Также 6:30 до 14:00 машины не смогут проехать от Москворецкой набережной до Китайгородского проезда, от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, по Большому Москворецкому мосту и Москворецкой улице.
Митинг будет проведен на Васильевском спуске у Московского Кремля. Цель акции – поддержать российских спортсменов перед стартом Зимней Олимпиады в Корее.