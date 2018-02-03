В Москве в субботу перекроют улицы из-за акции в поддержку олимпийцев

В субботу, 3 февраля в центре столицы перекроют несколько улиц из-за мероприятий в поддержку российских олимпийцев, сообщил департамент транспорта Москвы в официальном Twitter.

В частности, все желающие смогут попасть на митинг-концерт «Россия в моем сердце», из-за которого перекроют Ильинку и Варварку с 0:01 до 14:00.

Также 6:30 до 14:00 машины не смогут проехать от Москворецкой набережной до Китайгородского проезда, от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, по Большому Москворецкому мосту и Москворецкой улице.

Митинг будет проведен на Васильевском спуске у Московского Кремля. Цель акции – поддержать российских спортсменов перед стартом Зимней Олимпиады в Корее.