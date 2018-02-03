ФАС возьмет под контроль рынок бензина в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 30 января 2018 года направила в свои территориальные органы письмо, в котором сообщила о необходимости усилить контроль за текущей ситуацией на рынке нефтепродуктов, сообщается на сайте ведомства.

Это сделано, чтобы не допустить нарушения антимонопольного законодательства России. До 9 февраля в ФАС должны предоставить данные о планируемых объемах реализации моторного топлива на экспорт крупные нефтяные компании.

При этом 5 февраля с производителями топлива пройдет обсуждение текущей ситуации на рынке. По словам заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина, ведомство предпринимает все меры по недопущению негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов, поэтому пока предпосылок для роста цен нет.