Российский космонавт испытывает новейший скафандр «Орлан-МКС» в открытом космосе

Российский космонавт Александр Мисуркин, который в пятницу вместе со своим коллегой Антоном Шкаплеровым вышел в открытый космос, испытывает новейший компьютеризированный скафандр «Орлан-МКС» (МКС в данном случае - модернизированный компьютеризированный синтетический – прим. ред.).

Отмечается, что в 18:35 по московскому времени космонавты покинули станцию. Их задача - демонтировать старый модуль, а затем установить на антенне модуля «Звезда» новую приемную аппаратуру.

Новый скафандр отличается от предыдущих версий конструкцией рукавов и штанин. Применен более надежный сорт полиуретана и новая система охлаждения космонавта. Раньше ему надо было самостоятельно выставлять температуру воды в скафандре, и можно было заработаться и немного перегреться. А теперь скафандр сам следит за температурой, пульсом и прочими показателями организма.