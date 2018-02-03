Украина резко нарастила экспорт шмелей

Увеличившийся экспорт украинских шмелей принес стране в 2017 году 307,3 тысячи долларов, сообщило издание «Украинские новости». Отмечается, что за прошлый год экспорт был увеличен на 23,5 тонны.

При этом за первые девять месяцев, Киев поставил на 48 процентов шмелей больше, чем за тот же период 2016 года.

Эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Дарья Гриценко отметила, что средняя стоимость килограмма шмелей составила 4,2 доллара. По ее словам, большая часть продукции была поставлена в Европу.