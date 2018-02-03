Росавиация назвала причины ограничения права полетов Azur Air
Росавиация приняла решение об ограничении права на полеты чартерного перевозчика Azur Air до 20 марта 2018 года, сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что в конце прошлого года внеплановая проверка выявила недостатки при поддержании летной годности судов.
«ООО «АЗУР эйр» в установленные актом сроки не подтвердило устранение выявленных несоответствий и замечаний в полном объеме», - сообщили в Росавиации.
Поэтому в рамках воздушного законодательства РФ в отношении авиакомпании были применены меры по ограничению срока действия сертификата эксплуатанта до 20 марта включительно.
Агентство уточнило, что у авиакомпании есть более 40 дней на устранение всех нарушений.
Ранее самолет авиакомпании Azur Air, летевший рейсом из России на Кубу, совершил экстренную посадку в Атлантик-сити (США, штат Нью-Джерси) из-за проблем с перерасходом топлива.